Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ и вернуть итоговую аттестацию

Владимир Акулов

Как было раньше в СССР? Ходишь в школу , тихо ведешь себя на уроках - всегда тебе поставят *3*... И списать было можно... И учителя могли подсказать на экзаменах... Ведь эти учителя сами тебя учили...Получается , сами СВОЮ РАБОТУ И ОЦЕНИВАЛИ! Завышали оценки балбесам! А на ЕГЭ - не спишешь , и твои учителя не помогут ! ЕГЭ вернул учеников в жестокую РЕАЛЬНОСТЬ , какая потом будет в и ЖИЗНИ ! Оказалось , что могут хорошо учиться только 10 % школьников ! Глупым надо уметь проигрывать. Не можешь учиться - иди в ПТУ , в сварщики !