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В Хабаровске полицейские задержали пятерых работников автосервиса, подозреваемых в хищении порядка 3,5 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали пятерых жителей краевого центра.

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