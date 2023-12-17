Украина готова «по-братски» коварно обмануть Россию. Дело привычное Арестович неспроста вдруг запел дифирамбы Владимиру Путину На фото: бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) (Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press) Украинские СМИ в последнее время активно продвигают тезис о том, что в настоящее время Офис президента Украины сейчас занят решением двух архиважных для него задач.