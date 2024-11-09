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Пентагону разрешили отправить подрядчиков для ремонта вооружения на Украине

Пентагону разрешили отправить подрядчиков для ремонта вооружения на Украине

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским военным подрядчикам размещаться на Украине для проведения ремонта американских систем вооружения, поставленных Вооруженным силам страны (ВСУ).

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