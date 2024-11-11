Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что готов говорить с Путиным после избрания

TASS/IMAGO/Political-Moments Кандидат в немецкие канцлеры Фридрих Мерц заявил о том, что в случае своего избрания на должность будет готов к телефонному диалогу об урегулировании конфликта на Украине с российским лидером Владимиром Путиным при определенных условиях.
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