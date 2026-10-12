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The Eurasia Daily news agency

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Rings and bracelets: for the supply of low-quality dry rations, they gave four years plus 10 billion

Rings and bracelets: for the supply of low-quality dry rations, they gave four years plus 10 billion

The accused in the case of supplying substandard dry rations to the army, the top manager of the Gryazinsky Food Processing Plant (GPC), Elvira Smirnova, received four years in prison with the recovery of more than 10 billion rubles in favor of the injured party.

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