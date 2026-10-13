Десять заправок в Севастополе будут свободно продавать все виды топлива

Информация о заправке в Севастополе 13 октября: где будет топливо в свободной продаже.АЗС «ТЭС» На «ТЭС» завтра все виды топлива при наличии можно будет купить свободно с лимитом 30 литров на десяти заправках: 5-й километр; Верхнесадовое; Гончарное; Музыки; Орлиное; Северная (Челюскинцев); Семипалатинская; Таврида-1; Таврида-2; Фиолент.