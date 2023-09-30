В США призвали рассмотреть отдельный законопроект о помощи Украине

REUTERS/Kevin Lamarque Администрация президента США после утверждения плана временного финансирования правительства призвала спикера палаты представителей Кевина Маккарти рассмотреть отдельный законопроект о выделении финансовой помощи Украине.
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