Народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков назначен на должность директора Михайловского театра в Санкт-Петербурге, сохранив пост художественного руководителя.
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