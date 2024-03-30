Люди жалуются – карельские чиновники не слышат

Жители двух улиц районного центра добираются на работу и в школу по размытой дороге. Освещения на этих улицах не было никогда Текст: Александр Честный Улицы Ключевая и Ольховая в поселке Пряжа — просто Карелия в миниатюре: настоящий «край озер».