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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Контрольные прокаты. Фефелова и Валов, Дрожжина и Тельнов, Пестова и Лагутов, Слуцкая и Гончаров представят произвольные танцы

6 августа дуэты представят произвольные танцы на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

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