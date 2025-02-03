Министр пошла на обед с друзьями за государственные деньги

Министр транспорта правительства Нового Южного Уэльса в Австралии Джо Хейлен извинилась за то, что воспользовалась услугами своего министерского водителя, чтобы отвезти ее и нескольких друзей на трехчасовой частный обед, стоимость которого составила 750 долларов.