В центре очередного раунда переговоров, похоже, будет 5-я статья НАТО, поставки энергоресурсов и ослабление санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Надо ли в России ...
- A Германия–2027: ст...
- Надо ли в России ...
Нахрен, нахрен. Никаких долей... Никакого контроля... Пусти свинью за стол, она и ноги на стол(с)
Войска НАТО на древней русской земле? Пусть идёт с Ираном договариваться... Немного солярки - и больше НИЧЕГО...
А кто нибудь реально знает эти 6 пунктов? А пиндосы о их рассказали...Это явные соглашательские и предательские в отношении России пункты . Например остановка боевых действий и ввод натовских войск. Отказ России от будущих боевых действий и выплата компенсаций украине. Если наш великий кормчий согласится хоть на один пункт - это я даже не знаю как ЭТО можно назвать после Горбатого. И вообще я даже не знаю как можно пожимать руку людям убивающих наших солдат - это выше зла...
Умничка Хазин этот энергетический сценарий давно озвучил. Молодец!
Англосаксы в русских видят индейцев апачи или делаваров и хотят за бусы,огненную воду и обещание долгово мира купить что то великое. А для того что бы не платить даже маленькую толику этого и не выполнять обещания уже задумали что то подкинуть отравленное или какой то смертельный удар в спину. Англосаксы спят и видят сведенных в ничто русских на протяжении многих веков.
Какие вопросы экономического взаимодействия обсуждались на встрече - это можно только догадываться, "бизнес тишину любит".
Конечно же Россия согласна возобновить "трёхсторонние переговоры" с киевскими властями в присутствии США и "прорабатывать технические вопросы". Тем временем боевая работа не будет прекращена - ни о каком "перемирии" речи быть не может, только гарантии долгосрочного мира.
всё, как всегда, сводится у гегемона к одному - за "бусы" получить нечто материальное. все его обещания ослабить, разрешить и пр.. яйца выеденного не стОят, они лживы от начала до конца. но взамен Запад желает оставить за собой часть Украины, которую в будущем опять и снова используют по назначению, примерно так, как сегодня не только Германия, - та половина Европы, которая осталась за Западом по результатам тегеранской, Ялтинской, Потсдамской... тоже долго говорили, но точки реперные те же, - как только стало понятно, что СА готова "помыть сапоги в Атлантике", так сразу набежали, - и второй фронт, наконец, открыли, и тут же переговоры пошли разнозакрытые... мы помним. наши школы ещё учили...