Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия имитировала ядерный удар по Украине

Россия имитировала ядерный удар по Украине

Ракету «Орешник» сбить можно только в космосе, и это большая угроза для всей Европы, Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил замдиректора украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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