Судья Скотт Фостер не смог работать на матче «Милуоки» – «Бостон» из-за болезни

Известный судья Скотт Фостер вынужден был пропустить шестой матч серии плей-офф «Милуоки» – «Бостон» из-за болезни, не связанной с коронавирусом.

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