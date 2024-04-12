Обезьяна похожая на мудреца

﻿﻿Когда я смотрю на эту обезьянку, мне хочется спросить у нее жизненного совета. Императорский тамарин — это разновидность мартышки, обитающая в северных штатах Бразилии, на юго-западе Амазонки, на востоке Перу и на севере Боливии.