Обезьяна похожая на мудреца

Когда я смотрю на эту обезьянку, мне хочется спросить у нее жизненного совета. Императорский тамарин — это разновидность мартышки, обитающая в северных штатах Бразилии, на юго-западе Амазонки, на востоке Перу и на севере Боливии.
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