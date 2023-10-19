В США предупредили о ненадежности системы израильского ПВО «Железный купол»

В США заявили, что высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» (Iron Dome) рискует быть подавлена ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием ливанской группировки «Хезболла».
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