В США предупредили о ненадежности системы израильского ПВО «Железный купол»

В США заявили, что высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» (Iron Dome) рискует быть подавлена ​​ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием ливанской группировки «Хезболла».