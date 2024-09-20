Что такое жёлтый пилинг?

Жёлтый пилинг для лица — процедура, пользующаяся заслуженной популярностью уже много лет. На рынке существует несколько его модификаций, начиная от собственно пилинга и заканчивая разработками в виде масок, кремов и сывороток.
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