Орловцев позвали на встречу с Дедом Морозом

В «Вятском Посаде» Деда Мороза встретят раньше обычного. «Приглашаем вас 17 декабря в 12:30 окунуться в атмосферу праздника и веселья, торжественно и тепло встретить всеми любимого с детства главного дедушку Нового года, друга зимы, повелителя снежных метелей, творца морозных узоров в Духовно-православном центре «Вятский Посад», – сообщили орловцам в группе ВКонтакте «Вятский Посад».