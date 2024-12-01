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Орловцев позвали на встречу с Дедом Морозом

Орловцев позвали на встречу с Дедом Морозом

В «Вятском Посаде» Деда Мороза встретят раньше обычного. «Приглашаем вас 17 декабря в 12:30 окунуться в атмосферу праздника и веселья, торжественно и тепло встретить всеми любимого с детства главного дедушку Нового года, друга зимы, повелителя снежных метелей, творца морозных узоров в Духовно-православном центре «Вятский Посад», – сообщили орловцам в группе ВКонтакте «Вятский Посад».

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