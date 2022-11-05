Евро обречён — Урсула фон дер Ляйен думает, где поставить запятую: Напечатать нельзя конфисковать!

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления нашей страны-соседки, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в том числе на нужды восстановления нашей страны-соседки, необходима правовая база, которой пока нет, предстоит много работы.
Свежие комментарии