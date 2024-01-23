Эйфелева башня - магнит для туристов. Сколько человек посетило ее в 2023 году

В 2023 году Эйфелеву башню, культовую достопримечательность Парижа, посетило 6,3 миллиона человек, что больше, чем в 2019 году до пандемии COVID-19, сообщила в пятницу управляющая компания (Sete), передает AFP.
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