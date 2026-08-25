«Историческая веха»: США исключили Сирию из списка стран - спонсоров терроризма

Правительство США решило исключить Сирию из списка государств - спонсоров терроризма. По словам главы американского Госдепа Марко Рубио, соответствующее решение было принято с учетом «позитивных шагов и дальнейших обязательств» президента Сирии аш-Шараа (Джулани), направленных на то.
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