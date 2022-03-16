Царьград

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"Горький и ужасный сюрприз": итальянцы нашли взрывчатку в гуманитарном грузе для Украины

"Горький и ужасный сюрприз": итальянцы нашли взрывчатку в гуманитарном грузе для Украины

Италия намеревается отправить оружие, патроны и взрывчатку на Украину под видом гуманитарного груза. Сотрудники аэропорта в Пизе обнаружили в ящиках боеприпасы и отказались грузить их в самолеты, сообщают РИА Новости со ссылкой на профсоюз USB.

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