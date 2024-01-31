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В Раде заявили о беспокойстве Зеленского из-за политических заявлений Залужного

В Раде заявили о беспокойстве Зеленского из-за политических заявлений Залужного

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos В офисе украинского лидера Владимира Зеленского обеспокоены политическими заявлениями главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил в беседе с Guardian депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

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