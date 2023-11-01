"ХАМАС" опубликовал списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

Палестинское движение "ХАМАС" опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" на границе с Египтом В списке фигурируют граждане восьми стран - Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии