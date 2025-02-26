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Царьград

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С комфортом без навигатора: Как аттестация водителей улучшит поездки на такси

С комфортом без навигатора: Как аттестация водителей улучшит поездки на такси

В Москве становится всё больше аттестованных водителей такси. Как это отразится на безопасности пассажиров, рассказали экспертыС 1 марта в Москве и Подмосковье начнут действовать новые правила перевозки пассажиров.

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