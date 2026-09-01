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В Госдуме призвали отказаться от домашних заданий из-за нейросетей

В Госдуме призвали отказаться от домашних заданий из-за нейросетей

В российских школах следует отказаться от домашних заданий в пользу групповых проектов в классе. Такое мнение в разговоре с NEWS.

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