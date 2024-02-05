Пескову неизвестно о каких-либо законах, запрещающих радугу в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам дело задержанной за сережки в цветах радуги Анастасии Ершовой, но при этом отметил, что ему неизвестно о законодательном запрете радуги в России.
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