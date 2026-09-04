Эксперт объяснил, почему цены и спрос на вторичные квартиры выросли

Средняя стоимость метра на вторичном рынке жилья Москвы в августе достигла 395 600 рублей. Это на 12,5% превышает итоги аналогичного месяца прошлого года, отмечают аналитики.
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