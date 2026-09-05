Путин: Трамп не прекращает попыток внести вклад в решение конфликта с Украиной

Президент США Дональд Трамп не останавливается в своих попытках внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
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