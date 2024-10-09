Женщины, юные, ветреные. Алтайские работодатели рассказали, кого они опасаются

Прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает страхи Алтайские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся трудоустраивать и собирают ли информацию о соискателях с предыдущих мест их работы, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии