Женщины, юные, ветреные. Алтайские работодатели рассказали, кого они опасаются

Прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает страхи Алтайские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся трудоустраивать и собирают ли информацию о соискателях с предыдущих мест их работы, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.