🇷🇺 Небо над Красной площадью расцвечивает в цвета Государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ Фото: Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🇷🇺 Небо над Красной площадью расцвечивает в цвета Государственного флага Российской Федерации шестерка самолетов-штурмовиков Су-25БМ Фото: Минобороны РФ Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.