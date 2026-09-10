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Царьград

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Правительство России выделило Тыве 200 млн рублей на медоборудование

Правительство России выделило Тыве 200 млн рублей на медоборудование

Правительство России выделит Республике Тыва около 200 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для Республиканской больницы №1 и Перинатального центра.

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