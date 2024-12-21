Угодить получится всем, если возникла проблема как накрыть новогодний стол: что приготовить и как встретить Новый год – традиции с новым оттенком Ольга БезродняяС приближением Нового года перед каждым из нас встает важный вопрос: как встретить этот волшебный праздник? Главным элементом встречи года становится новогодний стол — символ уюта и радости.