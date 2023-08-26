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Бочкарёв: в Москве построят более 40 станций и почти 100 км линий метро до 2030 года

Бочкарёв: в Москве построят более 40 станций и почти 100 км линий метро до 2030 года

В настоящее время в Москве строится более 45 км новых линий и 20 станций метро, а также три новых электродепо, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв в рамках Московского урбанистического форума.

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