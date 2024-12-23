Россияне начали активно скупать живых змей в преддверии года Змеи. Что делать, если вам подарят рептилию?В чем особенности ухода?Где покупать мышей Какие меры безопасности необходимо соблюдать, заводя змею в качестве домашнего питомца?Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" поговорили с депутатом ГС Крыма, дир.