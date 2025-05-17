Дудчак сказал, зачем в Турции причастный к смерти переговорщика генерал СБУ

Политолог Александр Дудчак объяснил наличие в украинской делегации по переговорам в Турции заместителя главы Службы безопасности Украины генерала Александра Поклада, который ранее подозревался в причастности к убийству финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.
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