Дудчак сказал, зачем в Турции причастный к смерти переговорщика генерал СБУ

Политолог Александр Дудчак объяснил наличие в украинской делегации по переговорам в Турции заместителя главы Службы безопасности Украины генерала Александра Поклада, который ранее подозревался в причастности к убийству финансиста Дениса Киреева — участника первых мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году.