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Маркетплейсы заняли 37% мебельного рынка России за счет сокращения офлайна

Маркетплейсы заняли 37% мебельного рынка России за счет сокращения офлайна

Доля маркетплейсов в выручке мебельного рынка России за год увеличилась с 30% до 37%, а доля офлайна сократилась с 55% до 47%.

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