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Цацкес в погонах: на московских сценах искали оптимизм

Цацкес в погонах: на московских сценах искали оптимизм

С приходом осени начался и новый театральный сезон, и многие театры сразу представили премьеры. Обозреватель «Известий» Влад Васюхин решил выбрать самые «зрительские» постановки сентября — ведь, в конце концов, для кого, как не для зрителей, и существует искусство театра?«Соло для часов с боем»Театр МоссоветаНовый тренд столичных театров — постановка текстов, пусть с позиции драматургии далеко не самых безупречных, но имевших шумный успех несколько десятилетий назад благодаря выдающимся режиссерам и актерам.

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