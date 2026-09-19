Планы по МС-21 оказались довольно скромными

Сначала Аэрофлот подписался на 18 штук МС-21, они уже в производстве.Это серия, но маленькая, несерьезная для нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AP Гуманизм – главна...
- АРМЕНИЯ ОТВЕТИЛА ...
- Россия не торгует...
производство имет способность наращивать выпуск освоенной продукции,только нужен контроль и помощь при необходимости.