Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Планы по МС-21 оказались довольно скромными

Планы по МС-21 оказались довольно скромными

Сначала Аэрофлот подписался на 18 штук МС-21, они уже в производстве.Это серия, но маленькая, несерьезная для нашей страны.

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