На севере Астраханской области прошел детский православный лагерь

В нем находились ребята из Москвы, Астрахани и трех районов региона. На территории Черноярского района на этой неделе работал детский православный лагерь «Боголеп Черноярский», посвященный празднованию памяти этого святого.
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