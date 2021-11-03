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Шанс на полноценную жизнь: в Душанбе врачи бесплатно лечат детей с пороком сердца

Шанс на полноценную жизнь. В Душанбе проходит акция для детей с врожденным пороком сердца. Ежедневно таджикские врачи с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов проводят по десять операций, передает корреспондент «МИР 24» Абубакр Файзуллоев.

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