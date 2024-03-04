Коммунисты потеряли контроль над избирательным участком в курганском округе

Курганская КПРФ потеряла члена участковой избирательной комиссии с решающим правом голоса в Далматовском округе (Курганская область) из-за его опоздания со сдачей соответствующих документов для получения статуса.
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