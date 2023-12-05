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Страшные прототипы: 11 реальных убийц, кровавые дела которых стали сюжетами для голливудских фильмов

Страшные прототипы: 11 реальных убийц, кровавые дела которых стали сюжетами для голливудских фильмов

Их фото можно найти лишь в материалах уголовных дел о преступлениях, которые они совершили. Убийцы, «прославившиеся» самыми жестокими расправами над своими жертвами, стали прототипами героев известных фильмов.

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