Обыденностью стали траты миллионов, а порой сотен миллионов рублей на разного рода благоустройство. И ладно, когда работы по реконструкции того или иного объекта доходят до финальной стадии.
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Обыденностью стали траты миллионов, а порой сотен миллионов рублей на разного рода благоустройство. И ладно, когда работы по реконструкции того или иного объекта доходят до финальной стадии.