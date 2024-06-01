Тренер «Динамо» по физподготовке о 0:1 от «Краснодара»: «Команда была не зажата, а более сконцентрирована, чем обычно. Чисто игровая ситуация против серьезного соперника, оказавшегося сильнее» 

В случае ничьей или победы бело-голубые могли стать чемпионами Мир РПЛ. — Перед решающей игрой чемпионата с «Краснодаром» изнутри не ощущалось, что команда зажата психологически из-за такой близости к золоту? — Я думаю, она была не зажата, а более сконцентрирована, чем обычно.