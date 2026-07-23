В Астрахани ведут поиски утонувшей девочки

Возле Городского острова. Очередная трагедия на воде произошла в Астрахани: сегодня в 15.30 в службу спасения на воде ГКУ «Волгоспас» поступила информация, что на Волге в районе Комсомольской набережной (напротив острова Городской) утонула 13-летняя девочка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии