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Пункт-А

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В Астрахани ведут поиски утонувшей девочки

В Астрахани ведут поиски утонувшей девочки

Возле Городского острова. Очередная трагедия на воде произошла в Астрахани: сегодня в 15.30 в службу спасения на воде ГКУ «Волгоспас» поступила информация, что на Волге в районе Комсомольской набережной (напротив острова Городской) утонула 13-летняя девочка.

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