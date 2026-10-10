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Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты

Samsung ожидает рекордную прибыль в $80 млрд за квартал — больше, чем зарабатывают технологические гиганты

Основной источник доходов — производство чипов, тогда как рост стоимости компонентов давит на бизнес смартфонов Samsung Electronics ожидает операционную прибыль за третий квартал в размере 107,4 трлн вон — около $80,17 млрд.

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