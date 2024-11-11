Дина Рубина «На панели»

Игорь Василевский

Ничего там с времен победы над басмачами не поменялось. Жили в 16 веке при СССР - немного, правда, переместившись в 19, а после распада СССР так же благополучно свалились опять же в 16... Да, был великий Самарканд и великая Бухара. 2,5 тыс лет тому. И память о той эпохе сохранилась. Но те цивилизации научили торговать, не более... Одна из самых моих крупных иллюзий о устройстве общества в СА разбилась после небольшого "обмена опытом" с группой товарищей, долгое время проработавших там. Начальник у одного из них был - местным баем. Членом всяких парткомов, горкомов и даже депутат какого то совета. Заслуженный человек! Краса и гордость любого дастархана! Для пития чая с такими же как он уважаемыми людьми. Которые в порученном деле могли соображать на начальном уровне. А зачем больше? Они же уважаемые люди! Не царское это дело баю на своем хозяйстве порядок строить! Для практической работы у них были русские спецы - зам там или главинженер, которые и обеспечивали производственные процессы. Правда, изначально мне об этом рассказал один шустрик из Ташкента, у которого папа был замом на крупном, союзного значения, заводе. Думал я, что соврал. Да, не принято в те времена говорить в такой тональности. Все это списывалось на некоторые недостатки и местные реалии. И содержала Россия матушка эти республики за свой счет, и кормила их и одевала... А потом решили они стукнуться о кормилицу задницами и поплыть самостоятельно... Вот только сегодня с ценнючими спецами явный перебор получается, думаю, проблема будет решена - через колено, а где - и с посадками и прочими неприятностями для них. Да, богаты эти республики какими то полезными ископаемыми. Да, запустили всяких наглов к себе с пиндосами. Но сильно мне интересно - а куда они опять запросятся после того, когда талибы перекроют в своих целях верховья Аму и Сыр-Дарьи?? Это ведь их, афганцев то реки!! Газом то не напьешься!! И золото рано или поздно имеет свойство заканчиваться! И это ведь не сказка. А реальность. Как и то, что к своим врачам они лечится не ходили - только к русским! Что за врач, с дипломом купленным за десяток баранов? И где они сейчас те русские врачи? Через все круги ада да в Россию? А у кого не получилось? А на их место пастухи с гор да равнин? И сколько русских, белорусов, украинцев навечно остались там, в родном для них краю, где они были нужны только по потребностям аборигенов? И это пока замалчивается, тема не поднимается властью вообще. Как же - регион нашего влияния! Про поляков то же молчали и молчим... долго. Про зверства румын и венгров в годы войны. Про фашистов-французов... Как я понимаю автора этой трагедии о литературных гениях средней азии...