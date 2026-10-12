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АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВЕСТНИК

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В Алексеевском районе прошёл осенний субботник

Сегодня в сквере на улице Кибальчича прошёл осенний субботник. На уборку вышли сотрудники управы Алексеевского района, представители ГБУ «Жилищник Алексеевского района», общественные советники, активисты Молодёжной палаты и активные жители.

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